El pavelló de Fontajau serà l’escenari on avui a la tarda (18 h) es decidirà si es converteix en equip ACB l’amfitrió CB Girona o l’històric Estudiantes. Els dos conjunts van superar ahir les semifinals de la Final a 4 de la LEB Or que s’està disputant aquest cap de setmana a la ciutat gironina i contendiran per acompanyar el Granada, que va assolir l’ascens de manera directa en acabar campió de la competició.

El Girona es va desfer del Força Lleida per 68-77 en un partit en el que va marcar distàncies des de l’inici, arribant-se a situar 31-53 al descans. Els de la Terra Ferma no es van rendir, Marc Gasol va marxar lesionat -és dubte per a la final d’avui- al tercer quart i el partit es va anar igualant (55-65 a 5.30 per la conclusió), però els lleidatans no van poder capgirar la seva sort. Tres jugadors del Girona van fer 11 punts: Gasol, Urtasun i Fjellerup, aquest darrer afegint 11 rebots a la seva actuació individual. En el Lleida va sobresortir Hugues, amb 14 punts. L’Estudiantes va no va donar cap opció al Palència en la primera semifinal, que es va resoldre amb un inapel·lable 89-62. El 33-19 del tercer quart va ser definitiu.