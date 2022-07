El santvicentí Ramon Basomba celebrava aquest any la seva edició vint a les 24 Hores Motociclistes del Circuit de Catalunya i segur que la recordarà. Després d’haver pujat sis vegades al podi en la seva categoria, semblarà que el quart i el sisè llocs (sobre sis que van acabar) de l’edició del 2022 és un desastre. Esportivament, no hi ha dubte, però el bagenc i la seva formació han viscut una aventura que segur que, amb el temps, els farà pensar en ella fins i tot amb estimació.

Basomba arribava a Montmeló com a cap de files de dos equips, un dels quals conduïa ell mateix. I abans de començar ja van arribar els problemes. Explica que «els mecànics [del grup Monlau i de l’Escola Tècnica de Girona-ETG] ja van haver de treballar les matinades de divendres i de dissabte per poder tenir les motos a punt. Pensàvem que no hi arribàvem i no vam poder disputar les classificatòries de divendres . Això va provocar que les dues formacions sortíssim les dues últimes» en l’arrencada de dissabte a les dotze del migdia.

Ell conduïa la moto número 28, amb l’anglès Matt Stevenson, Jordi Cavaller i la neerlandesa Nadine Schoots. L’altre equip era el 18, liderat per un instagramer colombià, Daniel Fernández, «que té més de 80.000 seguidors. El primer cop que em va anomenar, immediatament vaig tenir-ne més de 300 a les meves xarxes socials». Els altres tres corredors eren Raül Torras, Adrián de la Puerta i Ricardo Brunings.

Una darrere de l’altra

El primer problema greu va arribar a la volta 3. «Hi havia hagut un accident i, amb el cotxe de seguretat a la pista, un dels nostres pilots va badar i va xocar amb l’altre, amb la qual cosa les dues motos en van sortir afectades». Els mecànics van haver de tornar a treballar a contra rellotge, fins i tot desmuntant altres vehicles que hi havia al box, com el que havia d’utilitzar Basomba el mes que ve per córrer a l’illa de Man.

Al final, se’n van sortir, però les mecàniques van pagar molts problemes elèctrics i d’altre tipus i, a més, Stevenson va tenir un duríssim accident al revolt previ a la recta principal. La moto va quedar del tot trinxada, però el grup de mecànics, «excepcional», la van refer. Un dels dos vehicles va aspirar al podi durant la nit i el matí de diumenge, però una nova avaria el va apartar d’un tercer lloc que hauria estat una heroïcitat.

Mentre l’instagramer ho explicava tot a les xarxes, «jo no podia fer res més que plorar veient l’esforç de l’equip. Hem resistit i m’ha dit tothom que mai no havia vist un grup de mecànics tan bo». No hi va haver podi, ni hi haurà illa de Man, però sí una experiència «que portaré amb mi tota la vida».