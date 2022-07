El Trofeu Arreaza va complir la 42a edició dies enrere amb la presència de quatre equips, a les instal·lacions del Club Petanca Cornet. La jornada va transcórrer en un ambient d’esport i companyonia, i va tenir la presència de l’alcalde de Salent, Oriol Ribalta, i el regidor d’Esports de la localitat bagenca, Diego Miranda.

En el partit entre equips de categoria provincial, la igualtat va ser màxima. El CP Gironella, de 3a categoria provincial, va empatar 8-8 amb els amfitrions CP Cornet, de 4a Provincial. Per cortesia, el trofeu de primer classificat va ser per als visitants.

L’altre duel de la jornada va tenir per protagonistes dos equips de categoria comarcal: el CP Artés i el CP Cornet, amb victòria visitant per 4-5. Disputat amb molta calor, el Trofeu va ser un cop més un punt de trobada de la petanca. La calor va obligar a reduir el temps de les partides, però això no va treure lluentor a una nova edició d’un torneig amb història.