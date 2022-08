El Municipal Andreu Lladó de Callús va acollir, aquest darrer cap de setmana, una reeixida edició de les 24 Hores de futbol 7 de la població bagenca, organitzades pel CF Callús. La competició va comptar amb la participació de 18 equips i un total de 240 jugadors. El primer partit de la lligueta que configurava la fase regular del torneig es va iniciar dissabte, a les 20 hores. Els setze primers classificats van accedir als vuitens de final. El duel decisiu per determinar el guanyador va enfrontar el Conalvi & Losair i Los Paraguayos. Els blaus es van imposar per un mínim 2 a 1. La formació anomenada Los Caninos JZ va assolir la tercera posició. Èric López (Conalvi & Losair) va ser reconegut com el millor jugador de la competició. A més, Gerard Piñot (Los Caninos JZ) va rebre el trofeu que distingia el màxim golejador i Lluís Martí (Los Caninos JZ) el que premiava el porter menys golejat.