Uns 59.000 culers s'han reunit aquest divendres al matí al Camp Nou per veure Robert Lewandowski vestit de blaugrana. El guanyador de Bota d'Or, després de l'improvisat acte de benvinguda a Miami, ha pogut trobar-se amb els aficionats, que l'han rebut amb molta eufòria.

"Estic molt content d'estar a Barcelona", ha dit ja sobre la gespa del Camp Nou. "Estic molt orgullós de ser jugador del Barça. Ha costat, però al final estic aquí, la meva felicitat és molt gran i estic segur que marcaré molts gols en aquest estadi i guanyarem molts títols. Espero el vostre suport".

Gràcies per venir a l'Spotify Camp Nou, culers! pic.twitter.com/73ZMyCXlFL — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 5 de agosto de 2022

La calor ha fet retardar l'acte fins a les 12.30 h, ja que inicialment estava previst per a les 11 h. El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha acompanyat Lewandowski i ha volgut agraïr al jugador l'esforç que ha fet "per venir al club". "No era fàcil i aquesta operació ha sortit perquè era un jugador que volia jugar al Barça", ha afirmat Laporta.