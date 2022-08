Segona participació del Centre d’Esports Manresa i segona classificació per a les semifinals dels blanc- i-vermells. Desprès d’imposar-se a la Unió Atlètica d’Horta per idèntic marcador (2 a 0), al Municipal del Guinardó (Barcelona) en el Torneig d'Històrics, manresans i colomencs van afrontar el tercer partit de 45 minuts del triangular amb les mateixes opcions de classificació.

El duel es va caracteritzar pel rigor tàctic i la intensitat amb les quals ambdues formacions el van afrontar. De seguida, però el conjunt bagenc va palesar que té consumats golejadors a la seva davantera. Marc Martínez va servir el primer córner favorable als blanc-i-vermells. El central Víctor Tortajada la va refusar amb el cap al segon pal i un jugador blanc-i-vermell la va reintroduir a l’àrea per tal que Noah la recollís a la frontal de l’àrea de gol i afusellés el porter Marcos Olmo (min 4).

Dos minuts després, una assistència de Noah va habilitar Pau Darbra per penetrar pet l’esquerra a l’àrea de penal colomenca i el central Antonicelli va haver de fer un penal per aturar -lo. Era l’oportunitat d’encarrilar la classificació. Malauradament, Pau Darbra va estavellar el servei de la pena màxima a la base del pal dret de la porteria (min 7).

En aquest context, la FE Grama va fer-se amb la iniciativa ofensiva i la possessió de la pilota des del minut 9 fins al 24. Antonicelli va poder empatar gràcies a una centrada des de la dreta de Jonathan Linares al segon pal, però la seva rematada de cap va sortir massa creuada ( min 9). Un minut després, Godbless no va poder fer el mateix amb una intencionada centrada des de l’esquerra i Hamza Bakali va fregar amb el seu xut a mitja alçada el pal dret de la porteria blanc-i-vermella (min 14). L’última oportunitat de reequilibrar el marcador la va tenir Godbless deu minuts després, però la decidida sortida de Pulido el va deixar sense espai i el porter manresà va refusar amb el cos.

Els jugadors de Ferran Costa van controlar els últims vint minuts de joc. Un servei de falta executat per Martínez i desviat per la tanca defensiva va sortir ben a prop de la creueta superior esquerra de la porteria d’Olmo ( min 33) i López va festejar amb el gol en rematar de cap el consegüent córner 34 segons després. Va ser el preludi del 2 a 0. Jaume Pascual, des de la posició d’extrem esquerre va assistir Noah al primer pal i el golejador, amb la posició guanyada al defensa, va segellar el triomf i la classificació (min 34). La Grama ja no va posar en perill l’accés dels manresans a semifinals, tot i que el lateral esquerre Rolo va minimitzar la diferència en penetrar fins a l’àrea de gol i creuar la pilota fora de l’abast de Pulido. Dissabte (20 h), el Manresa s’enfrontarà al seu botxí l’agost passat, la UE Sant Andreu, per determinar qui jugarà diumenge la final.