El club Cadí Canoe Kayak de La Seu d’Urgell i el Kanu Schwaben d’Augsburg van celebrar dilluns els 30 anys de l’agermanament de la ciutat alt-urgellenca i la bavaresa gràcies a l’esport, en concret el piragüisme. Enguany es commemoren les tres dècades de l’inici d’aquesta relació que porta els piragüistes d’ambdós clubs a poder remar en els parcs olímpics existents a les dues ciutats. El vincle va començar l’any 1993, un després dels recordats Jocs Olímpics de Barcelona 92.

Els esportistes alemanys s’entrenen durant deu dies d’aquest mes d’agost al Rafting Parc de La Seu, aprofitant així aquests dies per remar, conèixer la capital alt-urgellenca i fer diferents activitats a l’entorn natural del Pirineu català. L’alcalde de La Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, va rebre el dilluns a la sala d’actes del consistori local als membres i esportistes del Kanu Schwaben Augsburg. Els piragüistes i representants del club es van fer una fotografia plegats per a tancar l’acte de celebració d’un lligam que va començar ja fa trenta anys gràcies a la passió comuna per l’esport del piragüisme.