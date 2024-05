Mor Ferran Estrada, el trompetista amb barretina del Barça que sempre va voler ser president

Ferran Estrada, icònic trompetista amb barretina del Barça, ha mort als 91 anys a l'Hospital Clínic de Barcelona a causa d'un ictus. Estrada sempre va voler ser president del club que estimava i és el soci que més vegades va ser precandidat a la presidència del club. Recopilava les signatures que podia -sempre un grapat insuficient-, les presentava on tocava en el club i llavors es posava a tocar l'himne blaugrana amb la seva trompeta.

Acostumava a recollir un centenar, com a molt, de firmes, però es va convertir en pràcticament un ritual des de 1985. En les últimes eleccions del 2021 va recopilar 87 signatures, una desena més que en les anteriors del 2015. Un acte simbòlic que repetia uns comicis rere uns altres. El FC Barcelona ha manifestat públicament les seves condolences a través de les xarxes socials.

Estrada era soci ja en el camp de Les Corts i va ser present en la inauguració del Camp Nou el 1957. Sempre va exhibir un catalanisme indiscutible i per això era habitual sentir-lo entonant amb el seu instrument, a part de l'himne del Barça, el Cant de la Senyera o el Virolai. En les eleccions de 1978 va fer costat a Ferran Ariño i es va mostrar contrari a Josep Lluis Núñez. De fet, quan aquest va guanyar, es va passar anys sense tocar la seva trompeta. Rudy Ventura va assumir el paper de seguidor distingit amb l'instrument.

Amb l'arribada de Johan Cruyff com entrenador, Estrada va tornar a tocar en públic la trompeta en les trobades del FC Barcelona. Estrada formava part d'una estirp de seguidors folklòrics, com el també recentment mort Joan Casals, el conegut com l'avi del Barça.