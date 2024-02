El Joan era un molt bon home. Sempre el recordaré al bus de la Penya blaugrana de Berga i per l'amistat que tenia amb el meu avi. Barcelonista de pro i berguedà de pes. Tant de bo el Barça et faci l'homenatge que et mereixes.



Que la terra et sigui lleu, "Avi". https://t.co/nSqi7A9osV