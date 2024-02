Me lo acaba de comunicar un amigo!

Nos ha dejado el símbolo del Barcelonismo.Gran persona.Hemos estado juntos en muchos actos representando al club, amigo AVI . Hemos compartido muchos grandes momentos con nuestros peñistas. Me has dejado solo amigo!

Te echaré de menos. D.E.P. pic.twitter.com/RJb2NCgrLI