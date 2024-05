Un microbús facilitarà els desplaçaments per poder votar a Balsareny des dels nuclis allunyats

Balsareny posarà diumenge un servei gratuït de microbús a disposició de les persones que viuen en barris i nuclis allunyats però dins del municipi per facilitar-los el desplaçament fins al centre del poble perquè puguin votar. Un cop ho hagin fet, se’ls tornarà al seu punt d’origen.

El vehicle, d’una trentena de places, farà un únic recorregut passant per quatre nuclis, amb sortida a les 11 del matí des de la paeada de davant les antigues escoles de Vilafruns. D’allà passarà de llarg de Balsareny per anar fins a la Rabeya, on recollirà la gent davant l’aparcament de la fàbrica a 1/4 de 12, i després anirà als barris de Cal Rata (a les 11.20 h davant la cartellera), i Cal Nosa (a les 11.25 h també davant la cartellera). La recollida des del col·legi electoral serà a 1/4 d’1, per al viatge de tornada fins al mateix lloc de sortida.

Es tracta d’una pràctica habitual en totes les eleccions que se celebren al municipi, tenint en compte que les sis meses habilitades per dipositar el vot es troben concentrades en dues seccions d’un mateix col·legi electoral, com és la guarderia infantil Sant Marc ubicada dins el nucli de Balsareny. Precisament, el servei de bus es va posar en marxa ja fa uns anys coincidint amb la supressió del col·legi electoral que fins aleshores també hi havia a la colònia Vilafruns, i que es va treure a causa del descens de població. Vilafruns compartia secció amb la colònia de la Rabeya i amb els barris de Cal Rata i Cal Nosa, si bé aquests darrers dos nuclis (que són a tocar de Navàs) i la Rabeya (també molt propera a Navàs), votaven igualment a Balsareny. Tanmateix, quan es va posar un minibús a disposició dels veïns de Vilafruns per compensar la pèrdua del col·legi electoral, el servei també es va fer extensiu a la Rabeya, Cal Rata i Cal Nosa, i des de llavors s’ha mantingut a tot arreu. «El vehicle no s’omple però té força demanda, sobretot de gent gran», explica l’alcaldessa de Balsareny, Glòria Casaldàliga, i sosté que «és un bon servei i funciona. Si no, ja l’hauríem tret», per bé que de moment considera que un sol trajecte durant el matí és suficient.

El servei, que sol cobrir l’Ajuntament i pel qual després rep una subvenció, el proporciona l’empresa local Transports Arnau.