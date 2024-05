Hem d’esperar vint-i-cinc anys més per un (2+2)?

Quantes plataformes fan falta per desdoblar dotze quilòmetres de la C-55? Els vehicles els tenim, els accidents i retencions també, què necessitem més? Pot ser que les decisions del territori es prenguin al territori amb la gent del territori i no des d’un despatx de Barcelona i s’acatin ordres per seguiment polític?

El passat 11 d’abril es va crear, podríem dir una Macro Plataforma que aglutina un ampli teixit social la «Plataforma pel Desdoblament de la C-55», amb uns impulsors com són la Cambra de Comerç de Manresa, Pimec Catalunya Central, la Plataforma Xarxa 7 i la nostra Plataforma No Més Morts a la C-55, però també diverses entitats adherides, gremis, associacions d’empresaris, patronals... unes adhesions en creixement. Tots units per un desdoblament de mínims, per aconseguir que la Conselleria de Territori no ens instal·li més ratera (2+1) de Sant Vicenç a Manresa, necessitem amb urgència dos carrils per sentit (2+2).

Tenim els vehicles, si s’aconsella desdoblar a partir de 17.000 v/d, a la C-55 en tenim 35.000 a Castellgalí, a Manresa amb les dades de l’any 2019 superem els 42.000 v/d. Aquest 2024 no tenim dades d’aforament (IMD) s’han demanat a la Conselleria de Territori però sense resposta, Ai!, la transparència! Ens amaguen informació? Els accidents també, amb dades de 2023 (Abrera/Manresa), aquestes sí que les facilita la Conselleria d’Interior: 1 víctima mortal, 10 en estat crític, 166 menys greus i lleus. D’accidents sense víctimes en tenim, però no surten a les estadístiques.

Les retencions no provocades per accidents o avaries també són diàries, el fet de tenir tants vehicles circulant per la ratera, ho provoca. Sí el 1998 es demanava en el Parlament el desdoblament de Manresa fins a la confluència amb la C-58 per 25.000 v/d, que no hem de fer ara per més de 42.000 vehicles/dia? La Plataforma No Més Morts a la C-55, complirà 13 anys de la seva creació, 13 anys de lluita! 13 anys de súpliques demanant un desdoblament que evitaria víctimes i la mort del territori.

Per acabar unes reflexions: no escolteu els cants de sirena, quan diuen que el millor per la C-55 és més ratera 2+1, ja sabem que passava amb els cants de sirena, dirigien els vaixells a les roques a naufragar. No volem ser més que altres territoris, però tampoc menys. A més d’una serp que ens té atrapats a la C-55, tenim una sangonera anomenada autopista C-16. Des de l’any 1999 l’estem alimentant amb els diners dels catalans, bonificacions contínues pagades amb els nostres impostos. C-55: 12 quilòmetres de desdoblament no trinxen tot Catalunya, milloren la Catalunya Central. 25 anys per intentar desdoblar un petit tram de misèria, però volen enganyar-nos amb més ratera.

Diguem no! a més ratera (2+1). Diguem sí a un desdoblament de (2+2). Que els polítics escoltin la societat, les seves necessitats i prou política per afavorir els interessos privats d’una concessionària que fa anys patim, amb 500 milions en bonificacions, podríem haver desdoblat aquest tram de la C-55 més de tres vegades.