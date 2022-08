El migcampista del FC Barcelona Nico González ha renovat fins al 2026 el seu contracte amb el club, que al seu torn ha arribat a un acord amb el València per a la seva cessió, sense opció de compra, durant la temporada 2022-23, tal i com ha confirmat aquest dissabte l'entitat blaugrana.

El gallec, que tenia contracte fins al 30 de juny del 2024, ha perllongat dos anys la seva vinculació amb l'entitat culé, i la seva clàusula de rescissió queda fixada en 1.000 milions d'euros.

"És una oportunitat molt important en la meva carrera, crec que puc aportar moltíssim a un club històric. El que vull aconseguir marxant cedit del Barça és una oportunitat per demostrar el nivell que tinc, i aquest és el club perfecte per fer-ho", ha explicat Nico en les seves primeres declaracions com a futbolista de l'equip valencianista.

Nico González va arribar al FC Barcelona amb 11 anys procedent de Montañeros de la Corunya i ha passat per totes les categories del futbol formatiu blaugrana. En la temporada 2021-22, va debutar en el primer equip de la mà de Ronald Koeman en un partit de la Lliga Santander contra la Reial Societat al Camp Nou.

Les seves bones actuacions el van portar a tenir fitxa del primer equip l'hivern del 2022, ja amb Xavi Hernández com a entrenador. En total, durant el seu primer curs en el primer equip va disputar 37 partits, en els quals va marcar dos gols i va fer dues assistències.