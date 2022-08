El jugador francès de 28 anys, Benjamin Mendy, està sent jutjat pel tribunal de la corona de Chester per violació i agressió a 13 dones, una menor d’edat. ‘The Guardian’ ha pogut detallar algunes de les atrocitats que s’han revelat al judici, com l’anomenada ‘habitació del pànic’, lloc de la seva mansió aïllada en què les noies quedaven tancades en haver-hi un mecanisme ocult per sortir de la sala i on el futbolista i un còmplice n’abusaven. Tots dos s’han declarat innocents.

Aquest dilluns el tribunal de Chester va escoltar el relat de les agressions que suposadament va cometre el jugador entre l’octubre del 2018 i el 2021. El futbolista francès, aprofitant la fama com a estrella del City i d’haver guanyat un Mundial, va atraure diverses dones a la seva mansió amb l’excusa de festes que organitzava i allà és on n’abusava sexualment. Mendy tenia un còmplice, un amic de 41 anys, Louis Saha Matturie, que també està sent jutjat pels mateixos delictes que el jugador. Segons l’acusació, Saha era el cervell de l’operació d’atraure noies i qui s’encarregava que tot el que passés en aquella casa es quedés allà. Com actuaven El ‘modus operandi’ dels dos acusats era convidar dones joves a la mansió del jugador, aïllada i a 15 minuts caminant del poble més pròxim. Se n’ocupava Saha perquè Mendy no tingués converses directes amb elles. La intenció era muntar festes i els acusats emborratxaven les convidades perquè cedissin més fàcilment. A més, una condició per a les noies era deixar el mòbil a l’entrada tot just arribar, perquè no es filtressin fotografies del jugador de festa i perquè les noies estiguessin incomunicades. Amb les dones ja a casa i sota els efectes de l’alcohol, el jugador i el seu còmplice començaven, segons els relats, a abusar sexualment de les convidades. Timothy Cray, el fiscal que està portant el cas, qualifica així els fets del jugador: «Trobar dones joves i crear situacions en què aquestes dones joves poguessin ser violades i agredides sexualment». Pena llarga El fiscal va explicar que els acusats sabien perfectament el que feien i com ho feien. El més impactant del judici ha sigut quan han sortit a la llum alguns detalls com ara «l’habitació del pànic». Algunes de les noies han explicat que no recordaven el que havia passat, però que es van trobar restes d’esperma a la roba interior, cosa que els va portar a denunciar. ‘L’habitació del pànic’ era la sala on Mendy i Saha van cometre gran part dels delictes de què se’ls acusa. Aquesta sala era hermètica, sense finestres, i tot just entrar es tancava completament. El judici continua i sortien detalls i proves de les atrocitats que va cometre el jugador, que s’enfronta a una llarga condemna de presó després d’haver entrat en presó preventiva en una de les presons més dures del Regne Unit.