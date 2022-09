Joves però preparats de sobres. La rejovenida plantilla del Covisa Manresa FS es va reivindicar en el tradicional partit de presentació davant de l’afició blanc-i-vermella. Una engrescadora actuació dels manresans durant la primera part del duel va permetre els jugadors de Borja Burgos golejar El Pozo Ciudad de Murcia, el filial de l’històric conjunt de la Primera Divisió, i guanyar la 43a edició del Trofeu Les Codines (8 a 3).

El Covisa Manresa FS va exhibir ambició i intensitat des dels primers segons del matx i només va necessitar 44 segons per adquirir avantatge a l’electrònic. Una acció d’estratègia trenada arran de l’execució d’un servei de banda va generar l’assistència que va habilitar Manu per marcar el seu primer gol de la matinal. Els amfitrions van sotmetre el seu oponent a una inacabable allau ofensiva liderada per Asis Boukhress durant els tres primers minuts. L’ala manresà d’origen marroquí va obligar Juanjo López a exhibir aptituds per evitar el segon gol dels blanc-i-vermells (min 2). El porter murcià va encertar a refusar l’enverinat xut ras de Carles Ambrós (min 3) i, quinze segons després, es va lluir en desviar al travesser la canonada d’Asis Boukhress.

La primera arribada a porteria d’El Pozo Ciudad de Murcia, una gardela de Víctor Requero que va sortir fregant el travesser de la porteria de Marc Cella (min 4) va marcar un punt d’inflexió. Els jugadors de Javi Uceda van millorar les seves prestacions i van fer-se amb la possessió de la pilota en algunes fases de la resta del primer període, però no van trobar com minimitzar els efectes dels serveis en profunditat dels blanc-i-vermells ni com aturar els seus contracops. El Covisa Manresa FS va arribar 29 vegades a porteria abans del descans (15 ocasions de gol). Precisament, una ràpida transició ofensiva armada per Santa va propiciar el segon gol dels manresans, materialitzat per Terri (min 5).

Una sortida precipitada del porter Marc Cella va permetre els murcians minimitzar el seu desavantatge (min 8). El porter va mostrar caràcter i va encertar en totes les jugades posteriors d’aquesta tipologia. A més, trenta-quatre segons abans del 3 a 1, va conjurar una triple ocasió dels visitants. Tot seguit, l’intent de-sesperat de tallar l’assistència d’Asis Boukhress a Lavado de David García va finalitzar amb un gol en pròpia porteria (min 13). Abans del descans, Òscar Arenas va aprofitar el refús de Juanjo López a xut d’Ambrós per fer el quart gol dels amfitrions i Manu va culminar un contracop conduït per Lavado fent el cinquè.

El Pozo Ciudad de Murcia va mostrar un millor versió a la represa i, durant el tercer terç del partit, va generar més accions de perill que el Covisa Manresa FS (11 a 12). Asis Boukhress va desviar al travesser una canonada de Borja Hita (min 24), però la gardela que va etzibar el pivot al min 30 va ser indeturable (5 a 2). El tècnic murcià, Javi Uceda, va optar per jugar amb porter jugador des d’aleshores i un servei de falta executat per Juanlu Requero (min 33) va propiciar el gol del seu germà Víctor (5 a 3). Durant els següents tres minuts va semblar que els visitants podrien discutir la victòria als locals, però Manu va esvair aquest miratge en pispar una pilota i marcar el 6 a 3. Els últims cinc minuts de la confrontació van servir per tal que l’ala apaivagués la seva voracitat golejadora materialitzant un repòquer.

La solvència de la victòria assolida contra El Pozo Ciudad de Murcia i els altres dos triomfs signats aquesta pretemporada no han de generar expectatives contraproduents. La plantilla del Covisa disposa de quatre baluards (Sergio Arriero, Carles Ambrós, Carles Lavado i Asis Boukhress), ben secundats per tres teòrics secundaris de luxe (Santa, Terri i Aaron Riera, qui ahir no va poder jugar per una fissura a la clavícula dreta). Els altres membres de l‘equip, inclòs l’irreverent Manu, encaren un curs fonamental per al seu creixement com a jugadors de futbol sala.