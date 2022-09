Les dues formacions que l’últim dissabte de maig van dirimir quin equip bagenc pujava a Primera Catalana, el FC Joanenc i el FC Pirinaica, es van retrobar i van signar taules en un intens partit de pretemporada (1 a 1). Els santjoanencs van aconseguir la iniciativa ofensiva durant els primers 25 minuts i, després, els manresans van dominar el tempo del partit fins al descans. Al minut 73 de la represa, Isidre Marsiñach va donar avantatge als amfitrions, però un córner executat per José María Zájara va habilitar Matthew Rodríguez per reequilibrar el marcador a les acaballes del matx. Els altres dos equips de Primera Catalana de l’àmbit informatiu de Regió7 que van jugar la nit de dijous van vèncer. El CF Igualada ho va fer al feu del Gavà CF (1 a 2), amb gols de Sardor Yusupov (de penal)(min 18) i Abdelkader Guettaf (min 25). I el CF Martorell al terreny de joc del CFA Espluguenc (0 a 4). Per l’equip de Javi Cuesta van marcar Pau Hernández (min 6), Pol Francitorra (min 35), Albert Garrido (min 68) i Bernat Sansano (min 86). Finalment, el CE Puig-reig (Segona Catalana) es va imposar al CF Casserres (4 a 1). Martí Soler (min 5), Hatim Nahal (min 43), Joel Canals (min 60) i Jan Grandia (min 89) van materialitzar la victòria roig-i-verda.