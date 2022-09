Asfe-Castellet i Salle-Santpedor seran els partits de divendres que ve, de quarts de final, de la Copa Bages masculina. El Castellet va arribar-hi després de superar el Navàs B per 72-53. Amb anterioritat, els navassencs havien vençut el Bàsquet Oms per 71-58. Pel que fa als santpedorencs, van derrotar per 42-50 l’Asfe B. El segon equip dels santfruitosencs havia vençut la SA Súria per 48-47. En el partit per evitar l’últim lloc, l’Oms es va imposar a la SAS per 64-50. També es va jugar l’amistós femení Asfe B-Santpedor (59-43).