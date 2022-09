L’atleta de Sant Joan de Vilatorrada David Martín no va poder superar ahir a la tarda la línia dels seixanta metres en el Campionat de la Mediterrània sub-23 que es va celebrar durant el cap de setmana a Pescara i va finalitzar en la cinquena i última plaça a la prova de llançament de martell. Representant la selecció espanyola, el blaugrana va començar amb un intent de 59.19 que ja no va poder millorar en cap de les cinc rondes posteriors de la competició.

Després de realitzar una gran temporada, en la qual s’ha proclamat campió estatal sub-23 i ha estat quart en el campionat d’Espanya absolut, Martín va ser seleccionat per participar en el Campionat de la Mediterrània a Pescara. Tot i que tenia oponents de molt nivell, l’atleta bagenc no va tenir el seu millor dia i només va arribar a 59 metres i 19 centímetres, lluny dels 66.67 que ostenta com a millor registre personal.

El francès Jean-Baptiste Bruxelle va guanyar l’or, amb 71.37, seguit de l’italià Giorgio Olivieri, que també va superar els 70 metres (71.09), i el grec Ioannis Korakidis (65.17). Quart es va classificar l’italià Davi de Costa (64.45) i cinquè va ser David Martín.