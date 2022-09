Roger Federer no vol acomiadar-se del tenis sense jugar. La Laver Cup, la competició que el mateix suís va idear, serà l’escenari del seu últim ball a la pista i la seva parella a l’O2 Arena de Londres serà Rafael Nadal. "Seria un somni absolut", ha assegurat l’exnúmero 1 en unes declaracions a la radiotelevisió suïssa RTS, ja a Londres, i entrenant-se per al torneig que comença aquest divendres 23 de setembre.

La possibilitat de jugar algun partit d’individuals en la Laver Cup ha sigut descartada pel mateix jugador. «Em vaig entrenar dilluns amb l’Stefanos (Tsitsipasç) i, sincerament, em vaig sentir bé colpejant la pilota. Però no, no jugaré individuals, és impossible. Fa molt temps que no jugo un partit de veritat».

Volia seguir fins a Wimbledon

En l’entrevista a la cadena suïssa ha revelat que la seva intenció era continuar jugant almenys fins al pròxim Wimbledon, però que va prendre la decisió de la seva retirada després de les proves que es va fer al genoll dret fa unes setmanes. "El meu genoll no estava progressant prou bé. El que em van fer no era gaire bo, així que vaig pensar que tot s’havia acabat", explica.

Federer, de 41 anys, admet que no va ser gens fàcil acceptar la situació. «Se’m va escapar alguna llàgrima». El tenista suís té intenció de continuar vinculat al tenis després de penjar la raqueta. "No sé exactament com serà el meu futur, però no vull allunyar-me per complet d’un esport que m’ho ha donat tot", assegura.

Federer jugarà els dobles al costat de Nadal aquest divendres a la nit (22.00 hores, Eurosport). "Serà un somni absolut. Serà dur i la pressió serà alta", afirma el tenista, que assegura que "no serà un problema si no juga. «El principal és que puc donar les gràcies a l’afició i que puguin veure’m. Sempre he sigut accessible, present i vull ser-ho fins al final», ha declarat en una entrevista al diari suís ‘Le Temps’.

Els equips de la Laver Cup

Federer ha participat en totes les edicions que s’han disputat des de la creació del torneig el 2017 i ha compartit victòria amb l’equip d’Europa, que encara no coneix la derrota. En aquesta edició en què per primera i última vegada hi haurà els tres components del ‘Big Three’, els equips elegits pels capitans Björn Borg i John McEnroe estaran formats per: Casper Ruud (número 2), Rafael Nadal (3), Stefanos Tsitsipas (6), Novak Djokovic (7), Andy Murray (43), Roger Federer (Sc) i Matteo Berrettini (15, suplent), per Europa, i Taylor Fritz (12), Félix Auger-Aliassime (13), Diego Schwartzman (17), Frances Tiafoe (19), Álex de Miñaur (22) Jack Sock (128) i Tommy Paul (29, suplent) per la resta del món.

Cada equip compta amb sis jugadors que han de disputar, almenys, un partit individual durant els dos primers dies de competició, mentre que per als dobles han de jugar, com a mínim, quatre tenistes de l’equip. Tots els partits es disputen al millor de tres sets, sent el definitiu un ‘súper tie-break’ a 10 punts.

Els partits que es guanyen divendres aporten 1 punt al compte de l’equip guanyador; els de dissabte, 2 punts, i els de diumenge, 3 punts. El guanyador és l’equip que arriba als 13 punts, una cosa que no es pot aconseguir abans del primer partit de la jornada de diumenge. En cas d’empat a punts al final del torneig, es disputaria un partit de dobles decisiu per decidir el campió.

Horari i TV

Les dues primeres jornades de divendres i dissabte començaran a les 14.00 hores, amb dos partits individuals i una sessió nocturna (20.00 hores) amb un individual i un doble. Diumenge, en jornada diürna, es juga una única sessió amb un partit de dobles i tres d’individuals, si són necessaris per decidir el vencedor.

El torneig es podrà veure a través d’Eurosport, que l’any passat es va quedar amb els drets de televisió.