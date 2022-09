El Barça va recuperar un títol de la Lliga Catalana que no aconseguia des del 2019 en derrotar el Joventut per 82-92 en una final que va decantar sobretot en el tercer quart. Va ser en l’últim, però, quan va aparèixer un dels nous fitxatges, el serbi Kalinic per anotar 11 dels 17 punts que va anotar i comandar una actuació coral.

El Joventut va iniciar la final amb més encert i va ser l’equip que va saber sortir de la pressió per trobar millors situacions. De la mà d’Ellenson, autor de vuit punts seguits amb dos triples, es va escapar fins a un 14-5. Però l’entrada de Kuric i Abrines va donar més punts al Barça. Els blaugrana van arribar a situar-se a dos punts, eixamplats a quatre per Feliz abans del final del període. En el segon període gairebé hi va haver una repetició de la jugada. Després d’un intercanvi de cops inicial, amb els primers avantatges barcelonistes, el Joventut es va tornar a escapar, ara de fins a sis punts (37-31) amb bones accions de Birgander. El joc interior badaloní va generar 30 dels 37 punts del període. Però Abrines, de nou, va capitanejar la reacció amb dos triples seguits i el Barça va anar a descansar quatre punts a dalt (37-41). El tercer quart va ser el del trencament progressiu del partit per part blaugrana, reblat amb cinc punts seguits de Jokubaitis. Un bàsquet de Vesely va posar dotze punts d’avantatge (52-64). En el darrer quart va començar l’exhibició de Kalinic des del pal baix, penetrant i trobant faltes i tirs lliures. Ni Maronka, ni Parra no el van poder aturar. Feliz va donar l’última esperança als verd-i-negres amb el 75-81, però ell mateix va cometre una tècnica i les opcions badalonines es van anar apagant.