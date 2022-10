El Covisa Manresa va tirar d’orgull per aconseguir ahir la victòria a Eivissa i mantenir la imbatibilitat en la quarta jornada de competició. Els manresans, però, van començar el partit despistats i això els va costar el primer gol en contra quan encara no havien passat ni 30 segons de la primera part. I és que, malgrat que el Manresa dominava el partit i creava bones ocasions de perill que feien lluir el porter eivissenc gràcies a un joc en atac combinatiu, les errades en defensa els van posar contra les cordes.

En aquest sentit la primera part va ser blanc-i-vermella i era el Manresa qui volia tenir la pilota. Els eivissencs, un equip que aspira a pujar de categoria, van apostar per una defensa a mitja pista i transicions ràpides en atac, amb contraatacs o passades en llarg. Però malgrat el bon joc en atac del Manresa, les errades defensives van fer que s’arribés al descans amb 4-3 en el marcador.

La segona meitat va començar amb menys ocasions i més equilibri per part dels dos equips, però la fragilitat defensiva comprometia encara més la situació del Manresa fins a situar-se 5 a 3 quan faltaven menys de 10 minuts per al final. Llavors el tècnic manresà va apostar per jugar amb porter-jugador i l’estratègia va donar els seus fruits. Dos gols de Manu en els últims tres minuts van empatar el partit i quan restaven només 40 segons per al final un xut de falta d’Asis va posar el 5 a 6 i va permetre al Manresa mantenir-se invicte després de quatre jornades.