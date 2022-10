Toni Bou (Repsol Honda) va ser segon dissabte a la nit en l’última cita del Mundial de X-Trial (pista coberta), a Andorra la Vella, a la qual ja va arribar com a campió. Tot i dominar les dues primeres rondes, en les quals va marcar zero punts, a la final va cometre una petita errada i va fer segon, superat per Jaime Busto.

El pilot de Piera va dir que està content «tal com ha anat la nit». L’anoienc va afegir que «hem donat un bon espectacle i he pogut celebrar el títol a Andorra».