El partit entre el Navàs i el Vallbona que s'ha disputat la tarda de dissabte ha acabat amb una batalla campal entre les aficions, amb agressions a alguns jugadors i més de 50 aficionats amb empentes i cops de puny sobre el terreny de joc i en l'entorn dels vestidors. Els incidents han ocorregut tot just l'àrbitre ha xiulat el final del partit, que havia acabat amb empat a un gol després que els navassencs transformessin un gol de falta els últims instants del matx.

Segons fonts presencials, un grup de seguidors de l'equip visitant ha entrat al terreny de joc tot just l'àrbitre havia xiulat el final i haurien iniciat una agressió a jugadors de l'equip local que ha tingut resposta per part del públic navassenc. Hi ha hagut una estona relativament llarga d'agressions fins que ha arribat al camp agents de la Policia Local en primer terme, i dels Mossos d'Esquadra (una furgoneta amb diversos agents) tot seguit. Entre les persones agredides hi ha hagut algun seguidor del Navàs que ha hagut de ser atès a l'hospital per cops a la mandíbula i al cap. També hi ha hagut un dels principals incitadors de l'agressió, un seguidor visitant, que ha quedat estès a terra i ha estat colpejat per diversos aficionats.

Seguidors navassencs han indicat que "havia estat un espectacle molt demencial", "molt penós", però atribueixen els incidents a un "atac" de l'afició rival. Al mateix temps han denunciat que la violència verbal i la intimidació és" el pa de cada dia" i ha lamentat que en el grup que juga actualment el Navàs hi ha molt equip de barris de Barcelona i entorn amb aficions complicades. En el partit d'avui hi ha hagut representants de la Federació Catalana que després de contemplar la baralla multitudinària s'han tancat amb la tripleta arbitral per redactar l'acta del partit. El regidor d'esports Carles Estrada ha lamentat els fets.