La fondista de Sant Joan de Vilatorrada Meritxell Soler (Puma), amb un registre de 33.20 minuts, que és nou rècord de la prova, i Adam Maijó (29.24) han complert amb els pronòstics i s'han imposat aquest matí en la Cursa dels Bombers de Barcelona, que ha comptat amb 12.243 corredors, 4.265 de les quals eren dones (38%), en la sortida sobre un circuit urbà de 10 km.

Les condicions meteorològiques (20ºC, una humitat del 66 per cent i cel en part cobert) han permès una carrera ràpida. Ha resultat espectacular la sortida de 250 bombers de Barcelona i d'altres parts de l'estat, la majoria amb el seu equip d'intervenció, d'uns 24 kg de pes.

La vencedora de la passada edició, Meritxell Soler, ha dominat des de la sortida amb un pols tancat amb la marroquina Douae Oboukir (CA Sant Just). Han passat per l'equador de la carrera amb 16.46 i 16.49 respectivament, ambdues seguides per la barcelonina Cristina Silva ja a 16 segons (17.04).

Al final la victòria ha estat per a Soler, amb 33.20 minuts, i ha rebaixat en tretze segons el rècord de la prova que ella mateixa va aconseguir l'any passat (33.33).

Ouboukir, segona l'any passat, ha repetit lloc entrant a 42 segons de Soler (34.02) i la barcelonina Cristina Silva, també ha aconseguit el seu lloc de l'any passat, tercera, amb un crono de 34.12.

En la categoria d'elit masculina, la lluita s'ha desfermat entre l'hispano-marroquí Abdnessaer Oukhelfen (Unicaja Jaén), el tarragoní Adam Maijó i l'australià Marcel Walkington, que la setmana passada va ser segon en el Barcelona Triathlon, passant junts el quilòmetre 5 amb un temps de 15.02, seguits per Jordi Torrents (Platges de Castelló), amb 15:05 i Xavier Badía (A.Xafatolls).

A partir d'aquest punt, Maijó i Oukhelfen han augmentat el ritme i han deixat enrere els seus rivals. No ha estat fins al quilòmetre vuit en què el corredor de Batea, de 21 anys, ha deixat enrere el seu rival.

Maijó no ha baixat la seva cadència per imposar-se amb un registre de 29.24, superant en 18 segons Oukhelfen, que ha estat segon amb 29.42, i en 29 segons Lahcen Ait Alibou, tercer amb 29.53.

Pel que fa a la competició de bombers, la victòria en categoria masculina ha estat per a Eric Moya en la femenina per Gemma Font.