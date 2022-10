El derbi bagenc inclòs a la quarta jornada del grup 2n de la Tercera Divisió Nacional que van protagonitzar el Futsal Athletic Vilatorrada i l'Esmebages CEFS Santpedor es va decidir durant un interessant primer període. Finalment, els santjoanencs van golejar els santpedorencs (10 a 3) i es consoliden en el grup d'equips que encapçalen la classificació. No endebades, a hores d'ara, el conjunt entrenat per Daniel López Borjas és tercer (9 punts), a només tres punts del líder, Les Corts Esportiu (12). L''Esmebages CEFS Santpedor ha encaixat quatre derrotes i és el cuer de la lliga.

El rejovenit conjunt santpedorenc va iniciar el partit amb més intensitat, concentració i ambició que els amfitrions. D'una banda, la pressió defensiva dels jugadors de Lino Andrés Gil fructificava i, de l'altra, els visitants sorprenien l'oponent amb enverinats serveis en profunditat que van permetre a l'ala Iván Martín (minuts 4 i 5) donar un inesperat avantatge al seu equip (0 a 2). El temps mort sol.licitat per Daniel López Borjas va propiciar la reacció del Futsal Athletic Vilatorrada i els gols materialitzats per Gerard Roca (min 8) i Martí Tantiñà (min 10) van dinamitar la fràgil confiança dels santpedorencs en les seves possibilitats (2 a 2). Un minut després, els locals ja gaudien de dos gols d'avantatge, una diferència que Redoan Drissi va amplar abans del descans (5 a 2).

El partit estava psicològicament dat i beneït i Ferran Pons el va sentenciar de forma tangible al tercer minut de la represa (6 a 2). Després d'encaixar el setè gol dels santjoanencs, Lino Andrés Gil va optar per jugar amb porter jugador per disposar de possessions més llargues i, així, espaiar els embats ofensius dels amfitrions. Aquesta opció tàctica no va reeixir i el Futsal Athletic Vilatorrada va arrodonir la golejada (10 a 3).

Per la seva banda, el Restaurant La Barca FS Monistrol va aconseguir a la pista del CFS Molins 99 la primera victòria a la lliga (3 a 4). Els monistrolencs van adquirir un substancial avantatge a l'inici de la confrontació mitjançant els gols materialitzats per Marcel Gimeno (min 6) i Mohamed El Madani (min 8). El local Albert Pagès va minimitzar el desavantatge dels del Baix Llobregat (min 16), però Marcel Gimeno va replicar abans del descans (1 a 3).

Tot just iniciar-se el segon període, Francesc Rubio va marcar el quart gol del FS Monistrol. Aquesta circumstància no va descoratjar els amfitrions i els gols d'Eivan (min 26) i Alejandro Sánchez (min 35) van obligar els bagencs a maldar pel triomf fins a l'últim minut de la confrontació. Per últim, assenyalar que el CFS Esparreguera va cedir la quarta derrota consecutiva contra el FS Sant Sadurní al pavelló municipal El Castell (2 a 6). Després d'un primer període sense incidències al marcador, Joan Roy (min 23) i Ferran Pedregosa (min 27) van situar un esperançador 2 a 0 a l'electrònic. La reacció del conjunt de l'Alt Penedès va ser contundent i aboca els esparreguerins a ocupar la penúltima posició a la taula classificatòria.

La fitxa tècnica

Futsal Athletic Vilatorrada: Ferran Priego, Marc Zamora, Redoan Drissi, Oriol Tantiñà i Ferran Pons -cinc inicial-, Gerard Roca, Thales Emanuel Paulino de Souza, Roger Torras, Eduard Saavedra, Martí Tantiñà, Guillermo David López i Hugo Muñoz (p).

Esmebages CEFS Santpedor: Jordi Rodríguez, Said Nour, Iván Martín, Pere Aran i David Moral -cinc inicial-, Ismael Ruiz, Pol Flotats, Nikita Galeote, Arnau Antequera, Marc Jiménez, Jan Serrano i Roger Costa (p).

Àrbitres. Ricard de Jódar Luis, Ricardo Pérez Durán i Sandra Martínez Montalbán. Van amonestar el local Oriol Tantiñà (min 9) i els visitants Pere Aran (min 9), Ismael Ruiz (min 20) i Iván Martín (min 28).

Gols. 0-1 Iván Martín min 4, 0-2 Iván Martín min 5, 1-2 Gerard Roca min 8, 2-2 Martí Tantiñà min 10, 3-2 Thales Emanuel Paulino de Souza min 11, 4-2 Guillermo David López min 11, 5-2 Redoan Drissi min 14, 6-2 Ferran Pons min 23, 7-2 Gerard Roca min 32, 8-2 Gerard Roca min 33, 9-2 Martí Tantiñà min 34, 9-3 Iván Martín min 34 i 10-3 Oriol Tantiñà min 39.