Després d'un parèntesi de dos anys degut a la crisi sanitària, Sant Vicenç de Castellet va celebrar la XXI Festa de l'Esport Santvicentí. La sala polivalent Cal Soler va registrar una gran assistència de públic en una vetllada en la qual es va distingir els millors esportistes santvicentins del curs esportiu 2021-22 i es va reconèixer la vintena d'entitats esportives de la població per la seva incansable tasca de promoció de l'esport, a més d'atorgar sis mencions especials.

El monologuista santvicentí Aleix Comas va presentar un acte que va comptar amb les exbasquetbolistes Maria José Castro i Antònia Jus com a pregoneres. L'impulsor i participant en sortides de muntanya del tipus punk trail Eduard Zamora va ser reconegut com a millor esportista de Sant Vicenç de Castellet. Les punk trail són sortides per la muntanya protagonitzades per atletes que volen gaudir del plaer de córrer per un entorn natural sense competir entre ells, és a dir, sense registrar el temps de cadascú ni establir classificacions.

L'equip sènior masculí del CB Castellet, campió de lliga de Tercera Catalana, i el conjunt benjamí del FC Sant Vicenç 2018, campió del seu grup de la Tercera Divisió Benjamí, van ser distingits com a millors equips. El guardó al millor entrenador va correspondre a Isaac Jurado García (CN Castellet) i la lluitadora Alèxia Martínez Milla (Club Kicboxing Pugnator Castellet) va ser reconeguda com a millor promesa.

Pel que fa al capítol de les mencions especials, destacar l'atorgada a títol pòstum a Joan Gorgas Vila, en reconeixement a la seva extensa trajectòria com a esportista i fundador d'entitats com el Club Bàsquet Castellet i el Centre Excursionista de Sant Vicenç.