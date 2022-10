Ilaix Moriba es perdrà el partit d’aquest dissabte, 29 d’octubre, a les 21 hores, davant el Barça a Mestalla. El motiu de la seva absència: una lesió muscular a l’abductor de la cama esquerra soferta dimarts d’aquesta setmana en un entrenament sota les ordres de Gennaro Gattuso.

Així ho ha anunciat el València a través d’un comunicat mèdic en el qual no s'ha especificat un temps determinat de baixa, si bé és cert que el centrecampista de 19 anys es podria perdre diverses setmanes, de manera que hi ha la possibilitat que reaparegui ja passat el Mundial de Qatar i arribi a temps per al derbi davant el Vila-real, l’últim partit de l’any.

«Després de les proves mèdiques i radiològiques efectuades, el jugador Ilaix Moriba presenta una lesió de la musculatura de l’abductor de la cama esquerra, soferta en l’entrenament de dimarts passat. El centrecampista seguirà tractament mèdic i de readaptació fins a la millora clínica», diu el comunicat mèdic.

Clàusula de la por

D’altra banda, un altre futbolista format a la Màsia que actualment milita en les files del conjunt valencianista, company de posició d’Ilaix i que tampoc podrà participar en el partit davant l’equip de Xavi Hernández és Nico González, tot i que el seu cas és diferent. El gallec està cedit pel Barça i no jugarà per la coneguda ‘clàusula de la por’, cada vegada més habitual en les operacions entre clubs per préstec de jugadors.

Acumulació de baixes

L’absència d’Ilaix i Nico, afegida a la de Yunus Musah per complir cicle de targetes grogues, obliga Gattuso a fer malabars al centre del camp, on André Almeida tindria, en principi, el seu lloc assegurat. Un altre jugador amb molts números de sortir a l’inici en la medul·lar és Hugo Guillamón, suplent en l’últim partit, davant el Mallorca. El tècnic italià, tanmateix, sol jugar amb tres homes al centre del camp, de manera que cal veure si l’entrenador del València opta per canviar el dibuix o reajustar la posició d’algun dels seus jugadors.