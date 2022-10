El Llevant de Paula Fernández i Núria Mendoza va posar ahir en risc la ratxa del Barça a l’Estadi Johan Cruyff, on ha guanyat tots els partits que hi ha jugat. El conjunt valencià, que la setmana passada ja va empatar 2-2 amb el Reial Madrid a casa, va oferir una excel·lent imatge i només va perdre per un ajustat 2-1 enfront d’un conjunt blaugrana que va pagar el cansament del duel de Champions de dijous, disputat sota la pluja.

Amb la monistrolenca Mendoza a l’eix de la defensa i la fruitosenca Paula al mig del camp, les de Sánchez Vera van jugar molt intenses i no van deixar maniobrar les blaugrana. Tot i això, Engen, de cap a la sortida d’un córner, va inaugurar el marcador. En el tram final del primer temps, Aitana va fer el segon en una acció individual. De seguida, però, Redondo va caçar de cap una centrada i va fer el 2-1. A la segona part, les visitants van intentar empatar davant un Barça espès, però el triomf es va quedar al Johan.