Assumir la iniciativa ofensiva durant tota la confrontació i generar prou ocasions de gol per sotmetre l’oponent no va ser suficient per tal que el FCMontmajor aconseguís la segona victòria en la quarta jornada del grup 2n de la Segona Divisió Femenina. Així doncs, un gol de l’Olímpic Can Fatjó a l’inici de la represa va obligar les jugadores de Marc Canturri a maldar per evitar una injusta derrota i, finalment, berguedanes i vallesanes van igualar (1 a 1).

Les rubinenques es van parapetar al seu terreny de joc a Montmajor i van aconseguir neutralitzar tots els embats ofensius de les amfitriones durant el primer període. Les ocasions més clares de les locals van ser dos mà a mà de Mariella Neuberg que no van fructificar.

Un servei en profunditat a l'inici de la represa va habilitar Andrea Campoy, la davantera de referència de l'Olímpic Can Fatjó, per encarar en solitari Júlia Vilalta i per donar avantatge a les visitants (min 48). Les berguedanes no es van destarotar i van persistir tot i constatar la solidesa de la defensa rubinenca liderada per Carlota Belkhir. La majoria d'accions de perill de les motmajorenques van consistir en enverinats xuts des de la frontal de l'àrea de penal visitant. Mariella Neuberg va rematar massa alt a boca de canó. Finalment, Judit Bruch va signar l'empat en transmutar en un golàs el servei d'una falta directe molt escorada, executada quasi des del córner (min 80). Martina Vilà va disposar de l'única oportunitat per donar la victòria a les amfitriones, però la portera visitant va conjurar la seva canonada des de la frontal de l'àrea de gol.

Triomfs del FC Pirineus i de la UE Calaf

Per la seva banda, el FC Pirineus Starc Hotel de la Seu d’Urgell es va refer de la derrota encaixada al terreny de joc de la UD Can Trias golejant el CE Moià (7 a 0) i, així, ratifica que és la principal alternativa per competir pel títol amb el Jàbac i Terrassa, que va sotmetre el CE Navàs a domicili (0 a 4) i la UD Can Trias. La davantera urgellenca Beatriz de Oleza va marcar dos gols i és la segona màxima golejadora del grup (9).

D’altra banda, la UE Calaf va golejar el CD Badia (7 a 1) i el CF Capellades i el FC Pirinaica van empatar sense gols. Les calafines ocupen el quart lloc a la classificació amb els mateixos punts (9) que el tercer, el FC Pirineus Starc Hotel. A més, la UE la Balconada va competir amb el CFB Montcada tot i perdre (1 a 3). Marta Martínez (min 55) va materialitzar el primer gol de les manresanes a la lliga.

Per últim, al grup 6è, el CF Castellterçol va cedir per la mínima (0 a 1) contra el líder invicte, la Fundació UE Olot.

El CF Solsona s'imposa al Club Gimnàstic de Manresa a la Primera Divisió

Pel que fa a la Primera Divisió Femenina, al grup 2n, el CF Solsona es va imposar al Club Gimnàstic de Manresa (1 a 0). Les manresanes no aconsegueixen revertir la dinànica negativa de les últimes jornades i un gol de la solsonina Núria Serra (min 57) les va abocar a encaixar la sisena derrota consecutiva. La victòria permet al CF Solsona enfilar-se fins a la setena posició a la taula classificatòria (10 punts).

Per la seva banda, el CE Berga va cedir contra el líder invicte, el CF Torelló (0 a 5). El tercer gol de les osonenques, marcat a l'inici de la represa per Ariadna Llivina (min 48) va sentenciar la confrontació.

Tant el CF Martorell com el CE Òdena van perdre al grup 1r. Les martorellenques ho van fer al feu del Women’s Soccer School (5 a 2) i les odenenques al terreny de joc del FC Levante Las Planas B (8 a 0). Els gols de les martorellenques els van materialitzar Ainhoa Alonso (min 44) i Paula Urbano (min 84). A hores d'ara, el CE Òdena és tretzè (5 punts), seguit pel conjunt del Baix Llobregat (4).

La fitxa tècnica

FC Montmajor (Sistema de joc: 4-3-3). Júlia Vilalta; Alba Comellas, Anna Vilaredes, Queralt Montaña, Dubraska Salomé Pereira; Anna Barbé, Sofia Rodríguez, Raquel Aran; Mariella Neuberg, Maria Montaña i Martina Vilà. També van jugar Natasha Sinays Pereira, Marta Picazo, Judit Bruch i Carla Ballarà.

CEOLÍMPIC CAN FATJÓ. Ainoa Espinosa, Carlota Belkhir, Andrea Campoy, Ariadna Belkhir, Mar Esteban, Cristina Mariana Chirinos, Zulema Judith Paz, Emily Paulina Zambrano, Vanesa Recio, Maria Cristina Ibáñez i Danna Jovanka Zaraguayo. També va jugar Alba Domingo.

ÀRBITRE. Ricard Combellé Soro (Delegació del Bages).

GOLS. 0-1 Andrea Campoy min 48 i 1-1 Judit Bruch min 80.