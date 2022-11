El palista esparreguerí Jordi Morales ha guanyat aquest dilluns la medalla de bronze en la competició de dobles de la categoria MD14 dels mundials de tennis taula adaptat que s'estan disputant a Granada. L'experimentat jugador del CTT Esparreguera ha caigut derrotat en les semifinals del torneig, juntament amb l'andalús Álvaro Valera, contra dos vells coneguts, els britànics Paul Karabardak i Billy Shilton, que s'han classificat per a la final. Com que en el torneig no hi ha partit per la tercera posició i sí dues medalles de bronze, Morales ja s'ha assegurat el podi.

Aquesta és la quarta medalla de dobles que guanya Morales en uns mundials, després dels ors del 2010 i el 2014 i la plata del 2006. En el partit de semifinals, la parella representativa de l'estat espanyol ha perdut els dos primers sets per 11-8 i 11-7. Ha mantingut esperances en guanyar el tercer per 9-11. Però en el quart, en què s'ha arribat al desempat, els britànics han tornat a vèncer per 12-10. Valera i Morales van arribar a les semifinals en la sessió de diumenge, després de guanyar per 3 sets a 1 la parella sueca formada per Michael Azulay i Emil Andersson en els vuitens de final i els brasilers Israel Pereira Stroh i Paulo Salmin Filho per 3-0 en els quarts de final. Compartiran graó del podi amb els francesos Esteban Herrault i Clément Berthier. Després de la medalla obtinguda en dobles, Morales començarà dimecres la seva participació en la competició individual de classe 7, de la qual és el vigent campió del món després de la victòria obtinguda en l'anterior torneig disputat a Lasko (Eslovènia). El seu primer partit, el de vuitens de final, serà davant del polonès Maksym Chudzicki, en un partit que arrencarà a dos quarts de sis de la tarda. Tots dos hauran quedat exempts de la ronda anterior. Si guanya, jugaria el partit que li podria assegurar medalla contra l'eslovè Luka Trtnik o el guanyador del partit entre el brasiler Pereira Stroh, ja conegut dels dobles, o el belga Ben Despineux. Aquest duel ja seria dijous.