Els jugadors de l'Igualada Hoquei Club Eloi Cervera i Xavi Bosch han tornat a casa amb una medalla de bronze penjada del coll de la participació en els World Skate Games que es fan a San Juan, a Argentina. El combinat espanyol, en què jugaven els dos arlequinats, va derrotar per 7-5 Portugal en la final de consolació, la qual cosa li va permetre pujar al tercer graó del podi. El triomf en el campionat va ser per a l'amfitrió, Argentina, que va vèncer Itàlia per 4-1 en la final.

El combinat espanyol va quedar segon del seu grup en la primera fase, després d'empatar (3-3) en el partit decisiu davant de Portugal, que havia de dirimir quina de les dues formacions quedava primera i evitava Argentina en el creuament de semifinals. En acabar el partit amb empat, comptaria en la resta d'aquesta fase la diferència de gols a favor i en contra. Espanya va derrotar per 18-0 els Estats Units, amb un gol de Cervera, que també va anotar contra els portuguesos, va vèncer per 1-7 Colòmbia i va derrotar per 1-11, amb una altra anotació de l'igualadí, la Gran Bretanya. En dos d'aquests partits, el porter Xavi Bosch va jugar de titular. El problema va ser que el seu +34 va ser superat pel +46 dels lusitans, que van quedar primers i van jugar contra Itàlia. En les semifinals, Espanya va plantar cara. Guanyava 0-2 i va arribar amb un empat a tres gols a l'últim minut del partit. Però l'argentí Torres va anotar a 35 segons per al final i un altre gol en l'últim segon de Giuliani va ratificar l'única derrota. En el partit pel tercer lloc, la igualtat va ser gairebé total, però Espanya es va imposar en els últims minuts, en què va dur sempre la iniciativa, i Cervera i Bosch van penjar-se la medalla al coll, en un reconeixement a la feina que fa el club anoienc amb la base.