Gerard Piqué ha dit adeu al futbol amb una targeta vermella tot i ser suplent i no jugar el seu últim partit, contra l'Osasuna. Bàsicament, perquè l'àrbitre, Jesús Gil Manzano, va expulsar-lo per qüestionar la seva tasca, segons ha explicat el col·legiat a l'acta. "Un cop va acabar la primera part, ja a l'interior del túnel de vestuaris, Gerard Piqué s'ha dirigit a mi de la següent forma: Has vist el córner que ens has xiulat? Ets l'àrbitre que més ens ha fotut amb diferència", detalla Gil Manzano.

A la mitja part, Pique ha començat a fer de President #OsasunaBarca pic.twitter.com/W5a9WfL8UG — Xavier Valls (@XavierVallsSilv) 8 de noviembre de 2022 El col·legiat detalla que, un cop comunicada la decisió d'expulsar-lo per les seves declaracions al Delegat del Club, "Piqué va continuar repetint les mateixes expressions detallades anteriorment, fet que va motivar que el personal del club l'hagués de portar al vestuari". El conflicte no va acabar aquí, ja que Gil Manzano revela que, al mateix temps que s'emportaven el futbolista, aquest va cridar "és una puta vergonya, cago 'n la teva puta mare". Paral·lelament, Lewandowski també va ser expulsat després de veure dues grogues, i com en el cas de Piqué, tampoc va conformar-se. El cas del polonès, segons el col·legiat, "quan es dirigia cap a la sortida del camp, el jugador va fer dos cops un gest de desaprovació". Lewandowski va "tocar-se el nas amb un dit i, després, va apuntar cap a l'àrbitre - el mateix Gil Manzano-. Quan ja abandonava el camp, va tornar a fer el mateix però mirant cap a l'àrbitre assistent número 1 i davant del quart àrbitre", explica el col·legiat. El gest de Lewandowski a Polònia es fa servir per recriminar un acte prepotent o arrogant d'una persona. És a dir, probablement el futbolista no estava d'acord amb la forma en què es va dur a terme la seva expulsió.