El CB Martorell no va saber tancar un partit que hauria d’haver estat còmode a la pista del Quart i encadena la cinquena derrota seguida. Tot i ser superiors a l’inici del partit, els del Baix no van aconseguir una diferència clara respecte el rival, que va fer una zona que els va permetre arribar al final del primer temps amb igualtat gairebé total, 37-39. A la represa, els visitants van sortir una mica especulatius i la diferència d’intensitat entre els dos conjunts va donar ales als locals. Els martorellencs van poder empatar a falta d’1 minut, però una antiesportiva després de l’error en el llançament va esvair el possible triomf visitant.