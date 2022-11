Primera derrota com a local del Martorell, en un duel igualat en el qual va disposar de superioritat per l’expulsió de Gutiérrez al minut 37 a causa d’una forta entrada. En el segon temps, Javi Cuesta va fer canvis per intentar canviar la dinàmica del partit, i Garrido i Iglesias van tenir dues oportunitats que no van poder convertir en gol. A mesura que van passar els minuts, el matx es va equilibrar i el Prat va buscar el gol amb intenció, i el va aconseguir quan faltaven vuit minuts per al final.