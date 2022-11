El futbol de les nostres comarques està de dol. Avui, s'ha conegut el traspàs sobtat de Jaume Galobart Soler, de 47 anys, assessor esportiu i analista originari de Moià i establert a Terrassa. Segons les fonts consultades per Regió7, el decés es va produir, de forma sobtada i inesperada, ahir a la tarda, mentre el finat feia la migdiada. L'autòpsia n'ha de determinar les causes.

Jaume Galobart era un profund coneixedor de les categories amateur del futbol català del Bages, el Berguedà, el Solsonès i Osona, entre d'altres comarques. La temporada 2011-12 va començar a fer la gravació i anàlisi tècnica dels partits jugats per la UE Tona de Nino Triguero i el curs següent va coincidir amb el manresà Víctor Vera a la UE Avià (Primera Catalana). Ambdós van travar una gran amistat i van compartir posteriors empreses futbolístiques. Durant l'última dècada, la tasca d'assessorament dels secretaris tècnics i la gravació, visualització i anàlisi dels partits jugats pels clubs que li ho sol·licitaven, va créixer exponencialment fins a convertir-se en l'activitat professional de Jaume Galobart. La temporada passada va bastir la plantilla del CF Solsona (Primera Catalana). Aquesta curs esportiu, treballava per prop d'una vintena d'entitats de Primera, Segona i Tercera Catalana, entre les quals el FC Pirinaica, el CF Atlètic Gironella, el CE Sallent i la UE Calaf. A més formava part del cos tècnic del primer equip del CF Montañesa (Tercera Divisió). Víctor Vera és el preparador físic del conjunt entrenat per Raúl Paje. Vera defineix Jaume Galobart "com una persona honesta, sincera i bonhomiosa. Sempre pensava en ajudar els altres, sempre estava disposat a donar un cop de mà".

La cerimònia de comiat de Jaume Galobart es farà divendres, a partir de les 12 hores, al Tanatori de Terrassa.