Àrbitres : Rafael Serrano, Martín Caballero i Héctor Báez. Eliminen per 5 faltes Bertans (min 37) i Ponitka (min 38).

Els dos equips que abans de començar la jornada 8 de la Lliga Endesa ocupaven la cua de la classificació amb només 1 victòria, acompanyant el Baxi en aquest negatiu balanç, s'han enfrontat aquesta tarda a la capital andalusa amb triomf del Saragossa, que suma el seu segon triomf després de derrotar inesperadament el Real Madrid. D'aquesta manera, i tenint present que el Baxi encara ha de jugar, aquest diumenge a les 17 h al Nou Congost contra el Baskonia, el Betis, que acumula cinc derrotes seguides, passa a l'últim lloc de la classificació.

El Casademont ha cimentat el triomf en un darrer quart molt desigualat, en el qual els locals només han fet 5 punts (5-23).

L'arrancada del partit ha estat protagonitzada pels punts de Ponitka. L'equip visitant ha colpejat primer (3-5 i 8-10), una renda que de tres en tres superaven Báez y Tsalmpouris per posar els locals per davant (14-10).

Els de Porfirio Fisac han tornat a agafar la iniciativa en el tram final del primer acte (16-20, després d'un triple de Yusta) i s'ha arribat al primer descans, malgrat l'exhibició de Tsalmpouris des de l'arc dels tres punts (tres triples sin errada), amb 22-25.

Els primers encerts d'Evans expliquen el 27-25 de l'inici del segon parcial, tot i que el retorn a la pista del polonès Ponitka ha estat determinant per tal que hi hagués un altre canvi d'amo en la iniciativa (27-30) d'un partit amb alternatives que se n'ha anat als vestidors amb avantatge pels de Luis Casimiro (42-36) després d'un parcial de 10-1.

A la sortida dels vestidors, el conjunt aragonès ha tornat la igualtat al partit amb un parcial de 2-15 (44-49, després d'un triple de Sant-Roos) i d'aquí fins a la conclusió del tercer quart tot ha quedat obert per als deu últims minuts (62-60).

En l'acte decisiu, el Casademont ha tirat d'encert en les dues zones per posar-se per davant un altre cop (62-65 i 63-70) davant d'un locals que han trobat a faltar els punts d'Evans, i s'han encomenat a Bertans per arribar amb opcions als compasos finals.

Res li ha sortit bé al conjunt sevillà davant un rival molt més centrat, fort en el rebot a les dues cistelles i molt efectiu en el tir: tot això li ha servit per un 5-23 indiscutible en els darrers deu minuts que han deixat el marcador amb un marge favorable al Saragossa de disset punts, 67-83.