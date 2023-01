Triomf rere triomf, el Covisa Manresa FS s’aferma en els primers llocs de la taula classificatòria del grup 3r de la Segona Divisió B. Els jugadors de Borja Burgos van sotmetre ahir el Canet FS (7 a 4). Aquest resultat, combinat amb la derrota de l’AE l’Hospitalet Bellsport a la pista del FS Ripolet (3 a 2), permet als blanc-i-vermells ascendir fins a la segona posició. En un duel en què ambdues formacions es van mostrar més encertades en la vessant ofensiva que en la defensiva, els amfitrions es van avançar de seguida a l’electrònic gràcies als gols de Noguera i Manu. Izquierdo (min 5) va minimitzar la diferència just abans que el partit s’hagués d’aturar durant més de mitja hora per la greu lesió en un genoll del porter visitant Urrea. Quan el matx es va reprendre, el joc va ser menys dinàmic fins al final del primer període. Les mortíferes canonades dels maresmencs els van permetre mantenir l’equilibri al marcador (3 a 3), però Manu va aprofitar una acció agosarada del porter del Canet FS (min 19) per recuperar l’avantatge dels blanc-i-vermells (4 a 3). L’incisiu ala del Covisa Manresa FS va completar un hat-trick als sis minuts de la represa (5 a 3) i Pere Aran va situar el 6 a 3 a l’electrònic quan s’estava a punt d’arribar a l’equador del segon acte. El Canet FS va competir fins als darrers segons de l’enfrontament, però els amfitrions no van donar opció als jugadors de Miquel Bonilla de qüestionar la seva victòria.