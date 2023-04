Thierno Boubacar Diallo ha protagonitzat una reeixida actuació en la jornada inaugural de l'Europeu de gimnàstica artística que se celebra, des d'avui, a la ciutat turca d'Antalya. El gimnasta format al Club de Gimnàstica Egiba ha ofert unes meritòries prestacions en els sis aparells i s'ha classificat per a la final individual o all arround i per a l'específica d'un dels aparells que més domina: les barres paral·leles.

L'actuació de Thierno Boubacar Diallo ha estat especialment reeixida en l'exercici de terra, en el poltre, a la barra fixa i en les esmentades barres paral·leles. El manresà ha aconseguit la millor nota de la selecció espanyola en aquest últim aparell (14,700) i la segona en els altres tres. Els jutges han puntuat amb 13,800 punts el seu salt en el poltre, amb 13,200 la seva actuació en el cavall amb arcs i amb 13,000 les seves prestacions en la barra fixa. Diallo ha signat una puntuació de 13,566 en l'exercici de terra, la tercera millor del combinat estatal, però ha palesat que encara pot progressar quan s'exercita a les anelles (12,900). L'altre gimnasta de la selecció espanyola que ha aconseguit classificar-se per a la final individual o all arround i per a l'específica d'un aparell, en aquest cas la barra fixa, ha estat l'especialista d'Alcoi Néstor Abad. El valencià ha protagonitzat la millor actuació d'un gimnasta espanyol en la barra fixa (13,733) i en el cavall amb arcs (13,233). La lluïda actuació global dels membres de la selecció estatal (Néstor Abad, Daniel Carrión, Thierno Boubacar Diallo, Pau Jiménez, Adrián Vera i Rayderley Zapata) ha propiciat que Espanya assolís la sisena posició a la classificació per equips (243,629 punts). Itàlia és la nova campiona continental (249,526 punts). El subcampionat l'ha obtingut l'amfitriona Turquia (248,262 punts). La vigent campiona d'Europa, la selecció de la Gran Bretanya només ha pogut pujar al tercer graó del podi (246,961 punts).