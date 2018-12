Com evitar lesions d'hivern?

El Nadal ja és aquí, i nombroses persones estan planificant els seus viatges a la neu per a practicar un dels esports més comuns en aquesta època de l'any -al marge del soffing i menjar-: l'esquí. Per això, a continuació es donen algunes claus per evitar passar les festes en una sala d'espera d'un hospital per la culpa d'una inoportuna lesió d'hivern.

Les pistes d'esquí han obert fa poc, i són moltes les persones que es llancen a esquiar sobre la neu sense haver fet una preparació prèvia. Les conseqüències? Lesions. Diuen els especialistes que les probabilitats en el cas de l'esquí giren al voltant de les 2,6 i les 3,9 diàries per cada mil esquiadors.

Les lesions més freqüents són produïdes per caigudes, encara que en els casos de l'snowboard les luxacions i les fractures són més freqüents. També cal prestar especial atenció al genoll, la part del cos que més s'esforça en l'esquí, concentrant fins a un 60% de les lesions greus a les cames i especialment aquesta articulació, ja que els esquinços de genoll són molt habituals.



Recomanacions per evitar les lesions d'hivern

Per evitar lesions d'hivern ja no és només estar físicament capacitat i gaudir d'una bona tècnica, sinó que s'han de seguir una sèrie de recomanacions que es resumeixen a continuació:



La concentració és bàsica, i per això l'esmorzar és clau. S'han esmorzar lactis, cereals i fruites, i entre ascens i descens es poden menjar barretes energètiques o fruita seca.

És imprescindible escalfar, prestant especial atenció als genolls.

Les botes han de portar-se bé tancades i subjectes per evitar esquinços de turmell. Al seu torn, el casc pot salvar l'esquiador en cas de traumatismes cranioencefàlics o un altre tipus de col·lisions.

Moltes lesions estan provocades per la fatiga.

Un instructor pot resultar molt útil i la meitat dels accidents es redueixen entre els principiants, ja que aquest no només millorarà la tècnica, sinó que aprendrà a l'esquiador a caure evitant risc de lesions.

Els filtres solars i les ulleres amb pantalla de raigs UVA eviten cremades a la pell i danys en els ulls, ja que a la neu la radiació ultraviolada augmenta exponencialment.

Cal recordar a més que, encara que no es vagi a la neu, el fred augmenta el risc de lesions, especialment en pacients amb artritis o fibromiàlgies, que poden patir rampes amb la baixada de les temperatures.



El fisioterapeuta pot ajudar a passar unes bones festes en casos de dolor per fred en lesions d'hivern. El tractament varia en funció de la lesió, però a la Clínica Fidoos no hi falta la punció seca -en la qual son pioners a la Comunitat de Madrid-, els TEENS, o la massoteràpia, que faran sentir un alleujament immediat al pacient escurçant a més el seu temps de recuperació.