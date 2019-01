La Molina obre totes les zones amb 80 cm de neu pols a cotes altes

Aquest cap de setmana els visitants de La Molina podran gaudir de més de 40 pistes obertes amb un gruix de 40 a 80 cm de neu pols, quantitats que poden variar amb la predicció de les nevades.

L'estació posarà en marxa 11 remuntadors i obrirà totes les zones de l'estació ja que també estarà en funcionament el Telecadira Alabau. Alhora, es podrà accedir a l'Slalom 4Motion i gran part de l'snowpark.

Preus especials



La Molina comptarà amb preus especials: a partir d'aquest dissabte 26 el forfet de mitja temporada serà vàlid amb una tarifa única de 293€ o en la modalitat La Molina + Masella amb un preu també únic de 385€. Alhora, es podrà llogar la consigna de mitja temporada per a 4 equipaments per un import de 180€.

Diumenge 27 l'estació posarà en marxa l'acció First Tracks La Molina: tots els visitants amb forfet de temporada tindran accés exclusiu al Telecabina i al Teleesquí de Set Fonts, de 8.00h a 9.00h del matí, perquè puguin fer les primeres baixades del dia pràcticament sols. A més, qui adquireixi el forfet de mitja temporada també podrà gaudir d'aquest avantatge exclusiu.

La Molina, primera parada de l'Audi quattro Cup



Dissabte 26 de gener l'estació de La Molina acollirà la primera prova de la temporada 2018-2019 del circuit d'esquí alpí Audi quattro Cup U12/10 que enguany arriba a la seva 11a edició amb el XXII Trofeu Pista! Pista! Està prevista la participació d'uns 300 esquiadors d'entre 9 i 12 anys: per a molts d'ells serà el seu debut en una competició d'aquestes característiques.

Durant la jornada es viuran moments carregats de perseverança, superació, companyerisme i diversió, valors que mouen l'Audi quattro Cup. La prova es disputarà de 10.15h a 12.30h (horari subjecte a possibles canvis) i constarà de dos gegants: un per a la categoria U10, amb una sola mànega, i un altre per a la categoria U12, amb dues mànegues.

La competició, puntuable per a la lliga Catalana de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern en categoria U10 i U12, està organitzada per La Molina Club d'Esports (LMCE), la FCEH i la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI). Durant la cita, familiars i companys dels clubs podran viure de ben a prop la cursa mentre fan seguiment del cronometratge en directe de la carrera gràcies a la iniciativa LiveTiming de la RFEDI.

A partir de les 17.30h se celebrarà una gran festa al Poliesportiu d'Alp amb infinitat d'activitats i propostes lúdiques perquè els nens i nenes es diverteixin mentre aprenen i juguen amb els seus companys del club i les seves famílies. A la tarda, a més, es durà a terme l'entrega de premis als cinc primers classificats de cada categoria en homes i dones. Per a aquesta edició, la festa Audi quattro Cup torna amb activitats noves, divertides i didàctiques per als assistents de totes les edats.