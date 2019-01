Ulleres d'esquí, què he de tenir en compte?

Com triar les ulleres d´esquí.

Com triar les ulleres d´esquí. Shutterstock

Les ulleres d'esquí no són un complement qualsevol, són un equipament imprescindible per garantir la nostra seguretat a l'hora de realitzar qualsevol esport de neu.

Tenir una visibilitat del 100% en les condicions més adverses i protegir-nos de qualsevol mal ocular no només a curt termini sinó a llarg, són dues de les seves funcions més importants.

Tot i que el disseny de les ulleres sempre és interessant hem de centrar la nostra atenció en la qualitat del vidre. És convenient decantar-se sempre per aquelles que tinguin un 100% de protecció de la radiació ultraviolada, estiguin homologades per la CE, absorbeixin una llum visible superior al 92% i eliminin almenys el 60% de la radiació infraroja.

A més, el color de pantalla ha d'estar sempre adaptat a la lluminositat de l'exterior per això existeixen diferents tonalitats:

-Fosques: Pensades per dies assolellats

-Clares: Vidres per jornades ennuvolades o últimes hores del dia quan la visibilitat és baixa

-Groguenques o vermelloses: El seu ús és polivalent, ja que s'adapten a totes les condicions

D'altra banda, és aconsellable sempre portar unes ulleres tancades que cobreixin l'ull per complet i evitin que els raigs ultraviolats es filtrin. Les que s'enganxen a la cara amb coixinets esponjoses poden ser sens dubte una bona elecció. La cinta que les subjecta ha de resultar còmoda i també permetre'ns la col·locació al cap d'un casc, per exemple.

Si optes per aquesta opció, recorda que han de tenir un sistema de ventilació que reguli la temperatura i eviti que les ulleres s'entelin durant l'exercici.

Per als qui necessiten ulleres graduades és imprescindible recordar que el més fàcil és utilitzar quan s'esquia lents de contacte juntament amb les ulleres d'esquí però si no es vol, hi ha ulleres amb doble vidre, graduable el de la part interior.