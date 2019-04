L'esquí tanca la temporada amb més neu, que arriba a un metre a les cotes altes

Les estacions d'esquí d'Alp enfilen la recta final de la temporada de la mateixa manera que la van començar: amb unes condicions de neu excel·lents i gruixos nous de 26 centímetres i d'un metre acumulat a les cotes altes. La Molina i Masella han viscut la campanya de Setmana Santa a ple rendiment amb aficionats omplint les pistes, sobretot a les cotes mitjanes i altes perquè és on millor s'ha conservat la neu, i satisfets de deixar entre els esquiadors un bon regust final.

La Molina ha tancat aquest dilluns la temporada enmig d'un cap de setmana de Pasqua de noves nevades a partir dels 1.500 metres que han deixat la munta-nya més blanca que en moltes temporades en ple hivern. L'estació de Ferrocarrils, que ara farà balanç, ha convidat els seus usuaris a la pròxima obertura de la campanya d'estiu.

Per la seva banda, Masella, que tampoc no ha ofert dades d'esquiadors, ha anunciat que allargarà la temporada fins dimecres que ve, dia festiu del Primer de Maig, amb la qual cosa haurà tingut una temporada de sis mesos i un dia, ja que va obrir l'1 de novembre. A Masella han remarcat que serà l'única estació oberta fins al Primer de Maig i, també, l'estació amb una temporada més llarga dels Pirineus. Per celebrar-ho, han anunciat que aquest Primer de Maig els posseïdors del forfet de temporada podran convidar dos amics. Igualment, hi podrà esquiar el posseïdor d'un forfet de temporada de qualsevol estació d'esquí del món. Durant aquests dies de Setmana Santa l'afluència d'esquiadors a Masella ha permès viure la Trinxat d'Or, cursa que ha aplegat més de 500 esquiadors, i la 16a Cursa d'Abonaments de Temporada, amb més de 170 participants.