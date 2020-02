Aquestes són algunes de les apps imprescindibles per anar a esquiar

El fabricant francès ha seleccionat cinc aplicacions per als aficionats de l'esquí i l'snow, entre elles 'Fatmap', que permet planificar l'itinerari per l'estació d'esquí, ubicar fàcilment amb el seu sistema de seguiment i guardar el recorregut que has fet per les pistes d'Amèrica de Nord i Europa.

Desenvolupada per experts locals, la versió gratuïta de l'aplicació inclou una descripció detallada dels diferents itineraris (pistes, trajectes fora de pista i senders) amb informació pràctica: grau de dificultat, vista d'itineraris i característiques (altitud, distància i inclinació).

La versió de pagament, 'Fatmap explore', permet consultar mapes topogràfics oficials i analitzar el terreny capa per capa per prendre les decisions més oportunes i esquiar sense córrer cap risc. A més, es poden descarregar els mapes amb antelació per consultar-los quan estiguis a la pista d'esquí si no es té accés a internet o fer-ho en mode avió per estalviar bateria.

Així mateix, moltes estacions d'esquí disposen de la seva pròpia aplicació mòbil, cas de les de Cerler, Candanchú i Formigal, que, al marge de la informació sobre els remuntadors mecànics, preu dels forfets, horaris i plànol de pistes, inclouen informació pràctica sobre comerços i restaurants, activitats o transports.

Un altre avantatge és l'accés a les càmeres web per veure les condicions meteorològiques en temps real i l'existència d'una pestanya de 'Socors' per a enviar el teu geolocalització precisa (latitud i longitud) als serveis de salvament de l'estació.

L'aplicació d'Aramón ofereix funcionalitats per optimitzar l'experiència en les estacions de el grup: Cerler, Formigal-Panticosa, Javalambre i Valdelinares.

UNA BONA APLICACIÓ METEOROLÒGICA

A més, entre les aplicacions meteorològiques destaquen Weather Forecast, Accuweather i Windy. Amb 'Trace Snow' l'aficionat pot fer seguiment de la seva jornada a la neu, recollint dades com la velocitat, distància, nombre de salts i calories que has cremat.

I per compartir tots els moments a la neu, Snowciety és la xarxa social per als amants de l'esquí i surf de neu. I si viatges en grup, Snowciety permet situar en temps real a tots els teus amics perquè ningú es perdi i poder trobar-los ràpidament sense necessitat de trucar o enviar missatges.

Totes aquestes aplicacions poden consultar-se en un telèfon mòbil que segueixi funcionant quan el termòmetre baixi dels zero graus, cas dels Crosscall, dissenyats per resistir temperatures extremes fins a 40 graus sota zero.

La seva bateria externa 'X-Power' permet perllongar l'ús del mòbil perquè duplica l'autonomia del telèfon. A més, amb el Trekker-X4 i la seva Action-Cam incorporada es pot gravar en 4K, i amb un gran angular de 170º per recollir els millors moments a la neu.