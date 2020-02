Cinc consells per a esquiar amb nens per primera vegada

El 28% dels visitants de les estacions d'esquí a Espanya són menors d'edat, segons l'informe anual de l'Associació Turística d'Estacions d'Esquí i Muntanya (ATUDEM) que per això proposa 5 consells per a gaudir d'una jornada en la neu amb nens.

Segons ATUDEM, entre els 3 i els 5 anys és una bona edat per a començar a esquiar, encara que això sempre dependrà de les habilitats de cada nen i de la freqüència amb la qual visiti les estacions d'esquí. Si bé aquesta franja és la ideal per a familiaritzar-se, des de l'associació apunten que entre els 6 i els 8 anys és quan es comencen a veure els primers progressos, per qüestions de desenvolupament personal i psicomotriu.

Perquè els més petits de la casa es converteixin en amants de l'esquí és important que vegin aquest esport com un joc. Així, es recomana que el primer contacte amb la neu sigui als parcs o jardins de neu de les estacions, generalment un espai tancat amb diferents instal·lacions, com cintes o cabanyes de joc, on els nens poden experimentar amb la neu i fer els seus primers passos amb els esquís. Una vegada perduda la por, les estacions disposen de pistes per a debutants, en les quals els més petits (i principiants) poden començar a esquiar i habituar-se a agafar una baixada.

Les estacions d'esquí disposen de classes d'esquí, tant privades com col·lectives, per als més petits. Segons ATUDEM, contractar un professor o monitor és la millor opció perquè els nens aprenguin a esquiar correctament, ja que tenen el coneixement i la tècnica necessària per a ensenyar aquest esport de manera divertida.