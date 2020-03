Baquiera, Port del Comte i Masella posen fi a la temporada després del veto a obrir del Govern pel coronavirus

Baqueira Beret (Val d'Aran), Port del Comte (Solsonès) i Masella (Cerdanya) donen per finalitzada la temporada d'esquí. La mesura del Govern que obliga a tancar pel coronavirus les ha motivat a prendre la decisió. Des de l'estació aranesa han qualificat la temporada com "molt bona" i remarquen que volen "anteposar la salut a qualsevol altra consideració". Masella tancarà aquest dissabte i posa fi a 4 mesos ininterromputs d'esquí. Des de l'estació s'ha "prioritzat la salut dels esquiadors, dels treballadors i dels veïns de la comarca de la Cerdanya". Pel que fa a les estacions que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat tanquen els dies fixats pel Govern però decidiran si ho fan definitivament en funció de com evolucioni l'epidèmia.

Des de Masella s'ha assenyalat que més endavant faran un comunicat per fer la valoració més concreta de com ha anat la temporada 2019-2020. D'altra banda, l'estació de Tavascan, al Pallars Sobirà, de gestió municipal, també tanca per la petició feta per la Generalitat.

Pel que fa a les estacions que gestiona Ferrocarrils (Port Ainé, Espot, Boí Taüll, Molina, Vallter 2000 i Vall de Núria) es desconeix encara si donen per finalitzada la temporada. Queda en funció de l'evolució i en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

La mesura de tancament pel covid-19 també serà d'aplicació a l'explotació del tram turístic del Tren Cremallera de la Vall de Núria de Queralbs a la vall, si bé es mantindrà operatiu el servei urbà entre Ribes de Freser i la vila de Queralbs.

El Tren Cremallera de Montserrat seguirà operatiu atesa la seva consideració de servei de transport bàsic, tot i que amb alteracions des horaris habituals. Seguint les indicacions del Departament de Salut s'han aplicat mesures excepcionals com la intensificació de la neteja i desinfecció amb circuït cíclic de repàs durant tota la jornada a les dependències i al Tren Cremallera. També s'ha limitat la capacitat de transport de viatgers a les unitats de Tren Cremallera a un terç de la total.

També en referència a FGC, el servei comercial del Funicular de Sant Joan romandrà tancat ja que no es considera un servei de transport essencial.

Les estacions d'esquí nòrdic, atenent el decret emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat, han tancat ja aquest divendres i han argumentat que "la salut dels treballadors clients i de la població en general passa per davant de tot" i s'han sumat a les mesures de prevenció.