L'Esport Blanc Escolar arrencarà dimarts al Pirineu, vuit dies més tard del previst i a conseqüència del confinament

El programa Esport Blanc Escolar arrencarà al Pirineu el pròxim dimarts, segons han confirmat a l'ACN des de l'Agrupació Territorial de Consells Esportius de Lleida (Actell). L'entitat ha explicat que el Departament d'Educació i la secretaria general de l'Esport i l'Activitat Física, que depèn de Presidència, ho han acordat i els ho han transmès aquest dijous. D'aquesta manera, s'ha produït un endarreriment de vuit dies respecte a la previsió inicial, que era la de començar l'11 de gener, a conseqüència de l'aplicació del confinament municipal des del dia 7 passat. Ara, però, un cop Educació ha permès dur a terme aquestes sortides en horari escolar fora del centre i el municipi, es podrà engegar la programació prevista.

Segons les dades facilitades des de la secretaria general de l'Esport, enguany participaran al programa d'Esport Blanc Escolar un total de 1.936 alumnes de 49 centres educatius de nou comarques pirinenques. Així, 455 són de nou centres del Ripollès, 318 més de vuit escoles de l'Alt Urgell, 227 de set centres de Cerdanya, 226 de quatre escoles del Pallars Jussà, uns altres 187 corresponen a vuit centres del Berguedà, 153 a quatre escoles del Solsonès, 146 a quatre escoles de la Val d'Aran, 139 a tres centres del Pallars Sobirà i els darrers 85 a dos escoles de l'Alta Ribagorça. La xifra global és inferior a la de 2020, quan hi van prendre part 2.688 alumnes de 60 centres educatius, donat que algunes escoles han decidit no participar en el programa aquest curs.

Així, segons la secretaria general de l'Esport, el Departament d'Educació entén que en aquesta activitat es garanteixen els grups estables de convivència que hi ha a l'aula i que, a més, s'aplicaran les mesures establertes en el protocol de seguretat contra la covid-19 que va aprovar la Comissió de Represa Esportiva del Consell Català de l'Esport per aquest curs escolar. En aquest sentit, el president de Actell, Joan Ubach, ha volgut deixar clar que les sessions programades entre l'11 i el 18 de gener es recuperaran, ja que cada any deixen alguns dies disponibles per si les condicions meteorològiques impedeixen fer l'activitat una jornada en concret o per qualsevol altra causa sobrevinguda, a més de la possibilitat d'allargar el calendari.

Ubach ha volgut posar en valor la generació d'activitat econòmica que hi ha al darrere de l'Esport Blanc Escolar, tant en el sector de les escoles d'esquí i lloguer de material com en el del transport, entre d'altres. Per aquest motiu, ha valorat positivament la posada en marxa del programa tenint en compte, segons ha dit, que durant aquests dies s'ha permès la realització d'activitats d'esquí als alumnes de cicles formatius de l'àmbit esportiu, els quals han pogut sortir del municipi i desplaçar-se per dur a terme classes pràctiques a la natura.

L'objectiu del programa és impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d'hivern i ensenyar a respectar, gaudir, conviure i conèixer l'entorn. La seva durada és de vuit sessions al segon trimestre del curs escolar pels alumnes de 3r i 4t de primària. Tots ells duen a terme en aquest període tres classes d'esquí nòrdic, tres d'esquí alpí i dos de surf de neu. L'Esport Blanc Escolar està inclòs dins de l'horari lectiu i integrat al programa d'educació física. El programa està impulsat per la secretaria general de l'Esport i el Departament d'Educació i compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, els Consells Esportius, les estacions d'esquí, els consells comarcals, la Diputació de Lleida i el Conselh Generau d'Aran.