La capital dels esports d’hivern a Catalunya és Puigcerdà i la disciplina que allà hi regna és l’hoquei sobre gel. Per això, en aquest cinquè capítol d’Estació d’Hivern parlarem amb els líders del Club Gel Puigcerdà: el capità, Marc Paul i l’assistent Nacho Granell perquè ens expliquin com els hi està anant la temporada. També hi haurà temps per descobrir la nova moda que arrasa a les estacions nòrdiques, les raquetes de neu.

Repassem l’actualitat del món de la neu amb petites notes informatives i propostes per a tota la família; donem un ràpid cop d’ull a la previsió del temps per conèixer com serà la meteorologia del cap de setmana i, finalment, oferim un recull de vídeos divertits i sorprenents a la neu que circulen per les xarxes socials. En propers programes visitarem altres estacions d'esquí del Pirineu i entrevistarem a esportistes d'elit del món dels esports d’hivern, entre altres activitats que no et pots perdre. Comença el viatge amb destí a l'Estació d'hivern. Vols mostrar els teus vídeos de neu? Si ets dels qui practiquen esquí o snow, o t'agrada baixar en trineu o fer escapades amb raquetes de neu, grava vídeos de les teves aventures i ens els pots fer arribar. Els millors els mostrarem al nostre programa i sortejarem interessants premis entre tots els qui hi participin. Pots enviar el teu contingut a web@regio7.cat.