Un activista de Greenpeace va intentar llançar una gran pilota groga sobre l'estadi Allianz Arena de Munic des d'un paracaigudes, però va perdre el control i va caure en el terreny de joc poc abans de començar el partit França-Alemanya de l'Eurocopa.

En la caiguda, segons la televisió alemanya, va causar ferides lleus a un responsable de la il·luminació que va haver de ser atès pel personal sanitari.

L'home va ser detingut per la policia.

Greenpeace volia protestar amb aquesta acció contra el consorci automobilístic VW, un dels patrocinadors de l'Eurocopa.

En missatges de Twitter, Greenpeace va instar a VW a deixar de vendre cotxes amb motors de combustió que perjudiquen el clima i el medi ambient.

Després del partit, la UEFA va emetre una declaració en la qual assenyala que va ser un "acte desconsiderat que podria haver tingut conseqüències molt greus per a un gran nombre d'assistents, i que va causar lesions a diversos assistents al partit que ara són a l'hospital i les autoritats judicials prendran les mesures necessàries".

"La UEFA i els seus socis estan plenament compromesos amb un torneig sostenible de l'EURO 2020 i s'han posat en marxa nombroses iniciatives per a compensar les emissions de carboni", afegeix.

"Afortunadament, el desenvolupament del partit no es va veure afectat per una acció tan imprudent i perillosa, però, no obstant això, diverses persones van resultar ferides", recalca la UEFA.