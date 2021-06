La jove selecció espanyola que està construint l’extècnic blaugrana Luis Enrique va pujar ahir a una muntanya russa d’emocions i es va classificar pels quarts de final de l’Eurocopa després de sobreposar-se a dos disgustos en un partit contra Croàcia que es va decidir a la pròrroga per 5-3. El conjunt ibèric va superar un autogol ridícul i, al final del partit, la ràpida remuntada del rival i va presentar candidatura al títol fent cinc gols per segon duel consecutiu. Divendres, a les 18 h, buscarà una plaça per a les semifinals contra França o Suïssa, que anit en tancar edició encara jugaven.

Dues passades de Pedri i una llarga jugada amb diana de Sarabia van marcar el primer temps, que va tenir clarament dues parts ben diferenciades amb el còmic autogol d’Unai Simon com a jugadafronterera. El jugador del Barça, de només 18 anys, està fent una notable Eurocopa, i en el minut 16 va enviar una passada de luxe a Koke a l’interior de l’àrea que el centrecampista de l’Atlètic no va poder resoldre.

Dos minuts més tard, Morata va fer un cop de cap molt a prop de la línia de gol però l’esfèrica va topar en la mà de Vlad, tot i que l’acció no va ser mereixedora de penal. I pràcticament en la jugada següent, Pedri va cedir enrera a Unai Simon i el porter de l’Athlètic va protagonitzar una pífia monumental: tot i que no havia de fer un control difícil, el 23 d’Espanya va posar el peu malament i la pilota se’n va anar tranquil·lament cap al fons de la porteria.

Fins aleshores, Espanya havia dominat amb claredat i Croàcia es limitava a veure-les venir amb dues línies defensives ben plantades que no impedien la circulació hispana però dificultaven la consecució de jugades de perill. L’autogol d’Unai va actuar de revulsiu pels balcànics, que van flirtejar amb el segon gol en sengles accions de Vlasic i Kovacic.

Primera remuntada

Veure la pilota al fons de la seva porteria quan Croàcia no havia fet cap mèrit per merèixer un gol va ser un cop pels espanyols, però el pla de ruta de Luis Enrique, amb control de la pilota i joc per les bandes, va tornar a agafar cos sobre la gespa del Parken. En una jugada embolicada dins l’àrea croata, en la que s’hauria pogut xiular penal per mans, Sarabia va empatar amb un xut fort i imparable.

Azpilicueta, el lateral navarrès que enguany ha alçat com a capità del Chelsea el trofeu de la Lliga de Campions, va concretar la remuntada rematant de cap, i a boca de canó, una centrada de Ferran Torres. I quan el jugador del City va marcar el 3-1 culminant una passada quilomètrica i creuada de Pau Torres, semblava que tot el peix estava venut. Fins que va començar la bogeria.

Morata i Unai es reivindiquen

Un gol d’Orsic al 85 culminant una bella acció de Modric i un cop de cap de Pasalic al 93 van capgirar la situació adversa dels croats i van donar pas a la pròrroga davant la incredulitat dels aficionats espanyols. El tòpic es complia un cop més: els partits no s’acaben fins que l’àrbitre fa sonar el xiulet.

El moment eufòric de Croàcia podia presagiar una ensulsiada espanyola en el temps extra. Però aleshores van emergir les figures d’Unai i Morata i el partit es va tornar a tenyir de vermell. El porter va salvar el 3-4 traient amb la mà una rematada de Kramaric i, cinc minuts després, el davanter de la Juventus, objectes de xiulets, riotes i fins i tot amenaces, va rebre una centrada d’un actiu Dani Olmo, va fer un gest per superar l’oposició de Brekolo i va afusellar la porteria croata. Poc després, Oyarzábal es va beneficiar de la generositat d’Olmo i va establir el 5-3 definitiu que una Croàcia exhausta va ser incapaç de revertir.