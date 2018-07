Els Mossos no descarten detenir els agressors d'un independentista a l'accés de Lledoners

Els Mossos d'Esquadra no descarten detenir els tres ultres que aquest dimarts a la nit van ser identificats com a presumptes autors de l'agressió contra un membre del CDR de Manresa a l'accés de Lledoners. La detenció, segons explica el cos policial, es podria produir si s'acaba imputant als tres acusats un delicte de lesions greus, i això anirà determinat de l'informe mèdic que acabi presentant la víctima en la denúncia. L'agredit, precisament, ha hagut d'estar a Urgències de l'hospital de Manresa fins aquest dimecres a la tarda, quan ha rebut l'alta. La víctima presentarà l'informe mèdic en la denúncia als Mossos.

Entre els identificats pels Mossos per l'agressió, segons han explicat a Regió7 fonts coneixedores dels fets, hi ha el president de Democracia y Unidad Española (DUE) al Bages, Jaime Vizern, que és també un dels principals activistes dels autoanomenats GDR, els grups d'ultres espanyolistes que es dediquen a retirar llaços i símbols grocs d'arreu del territori, molts d'ells simpatitzants de formacions d'extrema dreta. Vizern, fa uns mesos, es va fer conegut per fer-se passar per guàrdia civil a la casa de Puigdemont a Bèlgica.

Un altre dels identificats pels Mossos, segons les mateixes fonts, és Antonio N. M., l'home que apareix en el vídeo de l'agressió d'ahir, que va ser gravat per la mateixa víctima mentre li donava una puntada de peu.

Els fets, tal i com ha explicat aquest diari, van tenir lloc aquest dimarts cap a les 10 de la nit, quan un grup de membres dels CDR del Bages que estaven concentrats davant de Lledoners (presó on aquest dimecres arriben quatre presos independentistes) es van assabentar que una vintena d'ultres estaven arrencant llaços grocs a la rotonda d'accés a la presó. Un dels primers a arribar-hi va ser la víctima, J. S., veí de Manresa, que va treure el mòbil i es va posar a gravar l'acció dels ultres.

En un moment determinat, en el vídeo s'observa com Antonio N. M. dóna una puntada de peu al membre del CDR, que acte seguit continua sent agredit per altres persones. L'afectat va resultar amb una ferida oberta al llavi i contusions per tot el cos. Els Mossos d'Esquadra, personats al lloc dels fets, van identificar tres homes com a presumptes autors de l'agressió, entre els quals Antonio N. M. i Jaime Vizern, però no els van detenir. La raó, segons expliquen els Mossos, és que, al lloc dels fets, van considerar les lesions com a lleus, a partir de les valoracions inicials del SEM.

Tot i així, asseguren els Mossos, la tipificació penal s'agreujarà si la denúncia que presenti la víctima determina lesions de més entitat. L'agredit va ser ingressat a Urgències de l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, s'hi ha passat tota la nit i no n'ha pogut sortir fins aquest dimecres a la tarda, segons han explicat a Regió7 amics de la víctima que l'acompanyen.